Это работает: ученые придумали уколы от алкоголизма и уже испытали их на макаках

Опыты уже провели на макаках

Ученые придумали, как с помощью науки уменьшить у людей тягу к алкогольным напиткам. Методику уже опробовали на макаках.

Об этом пишет Nature Medicine.

Специалисты генной терапии создали инъекцию, которая способна вырабатывать в теле человека увеличенное количество гормона удовольствия.

Как это влияет на тягу к алкоголю

Дело в том, что при злоупотреблении алкоголем в мозге нарушается работа "системы вознаграждений", которая после выпитой очередной дозы алкоголя выделяет дофамин. При этом, если такой человек перестанет употреблять спиртное, то уровень дофамина в его крови опустится ниже нормы и, соответственно, у него якобы разовьется алкозависимость.

Исходя из всего вышесказанного, ученые решили искусственно поднимать уровень дофамина, чтобы организм получал удовольствие без употребления алкоголя, а значит человека, по задумке, не тянуло бы выпить.

Есть результат

Ученые протестировали свой препарат на макаках, которые в течение шести месяцев ежедневно выпивали этанол в дозе, равнозначной 9 алкогольным напиткам в день для среднего человека. Группу подопытных разделили на две части — одной вводили препарат, а другой нет. При этом для всех их было ограничено употребление спиртного.

После периода без алкоголя макаки, ​​которым ввели неактивный раствор, снова принялись много пить. В то же время в леченных генной терапией макак тяга к алкоголю снизились. В течение следующих 12 месяцев, эквивалентных около 10 человеческим годам, они пили на 90 процентов меньше контрольных животных и позже возвращались к алкоголю. А уровень дофамина в их вентральной области покрова был в 5,8 раза больше, чем у нелеченных генной терапией родственников.

Теперь ученые надеются, что их испытание ляжет в основе нового эффективного лечения алкозависимости

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предложили "оглушить" комаров, чтобы те не размножались.