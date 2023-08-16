Це працює: вчені вигадали уколи від алкоголізму і вже випробували їх на макаках

Досліди вже провели на макаках

Вчені придумали, як за допомогою науки зменшити у людей потяг до алкогольних напоїв. Методику вже випробували на макаках.

Про це пише Nature Medicine.

Фахівці генної терапії створили ін’єкцію, яка здатна виробляти у тілі людини збільшену кількість гормону задоволення.

Як це впливає на потяг до алкоголю

Справа в тому, що при зловживанні алкоголем у мозку порушується робота "системи винагород", яка після випитої чергової дози алкоголю виділяє дофамін. При цьому, якщо така людина перестане вживати спиртне, то рівень дофаміну в його крові опуститься нижче за норму і, відповідно, у нього нібито розвинеться алкозалежність.

Виходячи з усього вищесказаного, вчені вирішили штучно піднімати рівень дофаміну, щоб організм отримував задоволення без вживання алкоголю, а значить людину, за задумом, не тягнуло б випити.

Є результат

Вчені протестували свій препарат на макаках, які протягом шести місяців щодня випивали етанол у дозі, рівнозначній 9 алкогольним напоям на день для середньої людини. Групу піддослідних розділили на дві частини – одній давали препарат, а іншій ні. При цьому всім їх було обмежено вживання спиртного.

Після періоду без алкоголю макаки, ​​яким ввели неактивний розчин, знову почали багато пити. У той же час у лікованих генною терапією макак потяг до алкоголю знизився. Протягом наступних 12 місяців, еквівалентних близько 10 людським рокам, вони пили на 90 відсотків менше від контрольних тварин і пізніше поверталися до алкоголю. А рівень дофаміну в їхній вентральній ділянці покриву був у 5,8 раза більший, ніж у нелікованих генною терапією родичів.

Тепер вчені сподіваються, що їхнє випробування ляже в основі нового ефективного лікування алкозалежності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені запропонували "оглушити" комарів, щоб ті не розмножувалися.