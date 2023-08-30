Будет штормить с первой недели: график магнитных бурь в сентябре

Осенний месяц принесет "геомагнитные" подарки

В августе Солнце почти никак не влияло на геомагнитную погоду на планете. По словам ученых, последние дни месяца также пройдут без головной боли, но предостерегают о возможных магнитных бурях в сентябре.

Как говорится на сайте Центра прогнозирования космической погоды, уже с первой недели осеннего месяца землянам стоит ждать геомагнитного шторма. Он будет колебаться от сильного до умеренного.

График магнитных бурь в сентябре 2023 г.

6 сентября – ожидается сильная магнитная буря;

С 7 по 10 сентября – длилась умеренная магнитная буря;

С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря;

30 сентября — умеренная магнитная буря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые из солнечной лаборатории продемонстрировали, как образуется солнечная вспышка на звезде. К тому же они исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет и обнаружили, что облачная погода на ней обусловлена солнечной активностью, а не четырьмя сезонами планеты, каждая длится примерно 40 лет.