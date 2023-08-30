Штормитиме з першого тижня: графік магнітних бур у вересні

Осінній місяць принесе "геомагнітні" подарунки

Протягом серпня Сонце майже ніяк не впливало на геомагнітну погоду на планеті. За словами вчених, останні дні місяця також пройдуть без головного болю, але застерігають про ймовірні магнітні бурі у вересні.

Як мовиться на сайті Центра прогнозування космічної погоди, вже с першого тижня осіннього місяця землянам варто чекати на геомагнітний шторм. Він коливатиметься від сильного до помірного.

Графік магнітних бур у вересні 2023

6 вересня — очікується сильна магнітна буря;

З 7 по 10 вересня — тривала помірна магнітна буря;

З 26 до 28 вересня — дуже сильна магнітна буря;

30 вересня — помірна магнітна буря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені з сонячної лабораторії продемонстрували, як утворюється сонячний спалах на зірці. До того ж вони дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років і виявили, що хмарна погода на ній зумовлена сонячною активністю, а не чотирма сезонами планети, кожна з яких триває приблизно 40 років.