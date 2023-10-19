Магнитная буря задержится на Земле: какова будет ее мощность и когда она завершится

Астросиноптики наблюдают за новыми колебаниями

Магнитная нить, вызванная взрывом на солнечном пятне, приведет к геомагнитному штору. Он продлится три дня и не будет достигать выше 5 баллов.

Как сообщает Spaceweather, выброс корональной массы (CME) был выброшен в космос 3 дня назад взрывом магнитной нити, вызванной солнечным пятном AR3467. Этого пятна больше не существует, но обломки от его взрыва должны прибыть позже 19 октября.

Астросиноптики с сайта солнечной и космической погоды Meteoagent обновили и обнародовали график геомагнитных бурь в течение этого месяца.

Согласно графику, 19 октября, на Земле держится магнитная буря, которая достигает 5 баллов мощности. Геомагнитный шторм должен продержаться до 20 октября, но он будет и 21 октября. То есть метеозависимым следует подготовиться к трехдневному колебанию.

После того на Земле воцарится тишина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро сразу в нескольких областях выпадет мокрый снег. Синоптики обнародовали прогноз, когда украинцам ждать ухудшения погодных условий и новой волны дождей.