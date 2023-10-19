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Магнітна буря затримається на Землі: яка буде її потужність та коли вона завершиться

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Meta.ua

Астросиноптики спостерігають за новими коливаннями

Магнітна нитка, що була викликана вибухом на сонячній плямі, призведе до геомагнітного штору. Він триватиме три дні й не сягатиме вище 5 балів.

Як повідомляє Spaceweather, викид корональної маси (CME) був викинутий у космос 3 дні тому вибухом магнітної нитки, яка була викликана сонячною плямою AR3467. Цієї плями більше не існує, але уламки від її вибуху мають прибути пізніше 19 жовтня.

Астросиноптики з сайту сонячної й космічної погоди Meteoagent оновили й оприлюднили графік геомагнітних бур протягом цього місяця.

Згідно з графіком, наразі, 19 жовтня, на Землі тримається магнітна буря, яка сягає 5 балів потужності. Геомагнітний шторм мав би протриматись до 20 жовтня, але він буде і 21 жовтня. Тобто метеозалежним варто підготуватись до триденного коливання.

Після того на Землі запанує тиша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незабаром відразу в кількох областях випаде мокрий сніг. Синоптики оприлюднили прогноз, коли українцям чекати на погіршення погодних умов та нову хвилю дощів.

Теги:
#Магнітні бурі #Жовтень #Графік