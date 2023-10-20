Пройдут почти "безболезненно": когда в октябре ждать магнитных бурь

Специалисты предупреждают о солнечных вспышках

Солнечное пятно спровоцировало магнитную бурю на Земле, которая продержится в течение трех дней. По прогнозу астросиноптиков, ее сила не будет достигать выше 5 баллов, то есть она будет слабой.

Как сообщается на сайте Spaceweather, данные о солнечном ветре, полученные с космического корабля NOAA DSCOVR, свидетельствуют о том, что выброс корональной массы (CME) мог коснуться магнитного поля Земли еще два дня назад. Однако он не "посетил" магнитосферу нашей планеты.

Они добавляют, что СМЕ от ветра может прилететь 20 октября. Но в космосе летал еще один выброс корональной массы, ставший причиной полярного сияния. Их можно увидеть невооруженным глазом над частями Канады и Норвегии, и очень слабые полярные сияния на фотографиях на юге до Небраски.

В то же время, появился график геомагнитных колебаний на Земле в течение второй половины октября.

По прогнозам магнитные бури ожидаются только с 20 по 22 октября — их сила не будет превышать 5 баллов. После этого магнитосфера Земли будет в состоянии покоя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине одновременно в двух областях будут совершенно разные погодные условия.