Пройдуть майже "безболісно": коли у жовтні чекати на магнітні бурі

Фахівці попереджують про сонячні спалахи

Сонячна пляма спровокувала магнітну бурю на Землі, яка протримається протягом трьох днів. За прогнозом астросиноптиків, її сила не сягатиме вище 5 балів, тобто вона буде слабкою.

Як повідомляється на сайті Spaceweather, дані про сонячний вітер, отримані з космічного корабля NOAA DSCOVR, свідчать про те, що викид корональної маси (CME) міг торкнутися магнітного поля Землі ще два дні тому. Однак він не "відвідав" магнітосферу нашої планети.

Вони додають, що СМЕ від вітру може прилетіти 20 жовтня. Але в космосі літав ще один викид корональної маси, який став причиною полярного сяйва. Їх можна побачити неозброєним оком над частинами Канади та Норвегії, і дуже слабкі полярні сяйва на фотографіях на півдні аж до Небраски.

Водночас з'явився графік геомагнітних коливань на Землі протягом другої половини жовтня.

За прогнозами магнітні бурі очікуються лише з 20 до 22 жовтня — їх сила не перевищуватиме 5 балів. Після того магнітосфера Землі буде у стані спокою.

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