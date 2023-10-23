Земля страдает от затяжной магнитной бури: когда произойдет ее пик

Метеозависимым следует подготовиться к продолжающимся колебаниям

Астросиноптики прогнозировали, что выброс корональной массы (СМЕ) приведет к Земле трехдневной магнитной бурей. Однако она задержится еще три дня. Ее максимальная сила будет достигать 6 баллов, то есть средняя.

Как говорят ученые на сайте Spaceweather, СМЕ прибыл раньше запланированного. Хотя это было слабое влияние (действительно, поначалу его не заметили), следующий CME содержал сильные магнитные поля, открывшие трещину в магнитосфере Земли. Солнечный ветер проник через щель и спровоцировал полярные сияния.

Между тем, астросиноптический сайт Meteoagent обнародовал график геомагнитных штормов в октябре.

Согласно плану, 23 октября на Земле держится магнитная буря, которая достигает 5 баллов мощности. 24 октября прогнозируется максимальный пик бури – до 6 баллов мощности. Геомагнитный шторм должен продержаться до 25 октября. То есть метеозависимым следует подготовиться к трехдневному колебанию.

Следует напомнить, что геомагнитный шторм начался еще 21 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Игоря Кибальчича до конца октября.