Земля потерпає від затяжної магнітної бурі: коли відбудеться її пік

Метеозалежним варто підготуватись до тривались коливань

Астросиноптики прогнозували, що викид корональної маси (СМЕ) спричинить на Землі триденну магнітну бурю. Однак вона затримається ще на три дні. ЇЇ максимальна сила сягатиме 6 балів, тобто середня.

Як кажуть вчені на сайті Spaceweather, СМЕ прибув раніше, ніж було заплановано. Хоча це був слабкий вплив (справді, спочатку його не помітили), наступний CME містив сильні магнітні поля, які відкрили тріщину в магнітосфері Землі. Сонячний вітер проникав через щілину і спровокував полярні сяйва.

Тим часом астросиноптичний сайт Meteoagent оприлюднив графік геомагнітних штормів у жовтні.

Згідно з планом, наразі, 23 жовтня, на Землі тримається магнітна буря, яка сягає 5 балів потужності. 24 жовтня прогнозується максимальний пік бурі — до 6 балів потужності. Геомагнітний шторм має протриматись до 25 жовтня. Тобто метеозалежним варто підготуватись до триденного коливання.

Слід нагадати, що геомагнітний шторм почався ще 21 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Ігоря Кібальчича до кінця жовтня.