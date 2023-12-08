Новые магнитные бури уже ждут свою очередь: когда землянам готовиться к колебаниям

На графике появились новые "красные дни"

На светиле взорвалась магнитная нить и выброс корональной массы (СМЕ) мог привести к штормам на Земле. Однако ученые уверяют, что он пролетит мимо нашей планеты и ударит о Марс.

Полный ореол CME покинул Солнце и аналитики с сайта Spaceweather считают, что он обойдет Землю. Вместо этого он направляется к Марсу. Модели NASA предполагают, что прямое попадание произойдет 11 декабря.

По словам астросиноптиков, удар, вероятно, приведет к ультрафиолетовому полярному сиянию и размоет небольшую часть атмосферы Красной планеты.

В то же время специалисты из Meteoagent прогнозируют небольшое возмущение 4 баллов в пятницу, 8 декабря. Однако уже на следующий день, 9 декабря, оно увеличится до магнитной бури, мощность которой не будет достигать выше 6 баллов.

После этого ожидается низкая двухдневная солнечная активность. Хотя 12 декабря возобновится возмущение, а уже 18 и 19 декабря — слабый геомагнитный шторм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у светила исчезают магнитные поля. Такое событие на Солнце происходит каждые 11 лет, когда он находится на пороге нового солнечного цикла.