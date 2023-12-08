Нові магнітні бурі вже чекають на свою чергу: коли землянам готуватись до коливань

На графіку з'явились нові "червоні дні"

На світилі вибухнула магнітна нитка і викид корональної маси (СМЕ) міг призвести до штормів на Землі. Однак вчені запевняють, що він пролетить повз нашу планету і вдарить об Марс.

Повний ореол CME покинув Сонце й аналітики з сайту Spaceweather вважають, що він омине Землю. Натомість він прямує до Марса. Моделі NASA припускають, що пряме попадання відбудеться 11 грудня.

За словами астросиноптиків, удар, ймовірно, викличе ультрафіолетове полярне сяйво та розмиє невелику частину атмосфери Червоної планети.

Водночас фахівці з Meteoagent прогнозують невелике збурення 4 балів у п'ятницю, 8 грудня. Однак вже наступного дня, 9 грудня, воно збільшиться до магнітної бурі, потужність якої не сягатиме вище 6 балів.

Після того очікується низька дводенна сонячна активність. Хоча 12 грудня має поновитись збурення, а вже 18 та 19 грудня — слабкий геомагнітний шторм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у світила зникають магнітні поля. Така подія на Сонці відбувається кожні 11 років, коли воно знаходиться на порозі нового сонячного циклу.