На Солнце зафиксировали смерч и пятно: вызовут ли они магнитную бурю на Новый год

Выброс заряженных частиц уже летает в космосе

Прогнозируемый выброс корональной массы (СМЕ) так и не упал на нашу Землю. Однако ученые говорят, что на светиле вспыхнул плазменный смерч и продолжает расти пятно.

Как сообщается на сайте Spaceweather, гелиосейсмические карты обратной стороны Солнца продолжают показывать большое скрытое солнечное пятно. Исходя из его текущего расположения, в начале следующей недели активная область обернется "лицом" к Земле.

А вот в четверг, 28 декабря, плазменный смерч на Солнце распался на части и выбросил вращающееся облако горячего газа в космос.

"На первый взгляд, это крошечное облако может показаться несущественным. Однако на пути из атмосферы Солнца оно вызвало магнитные нестабильности, которые превратились в большой CME. Но он не ударит по Земле", — говорят ученые.

Прогноз магнитных бурь на Земле в течение 29 декабря-7 января

Согласно данным Meteoagent, последние дни этого месяца и первую неделю следующей не принесут на Землю какие-либо геомагнитные колебания.

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