На Сонці зафіксували смерч та пляму: чи спричинять вони магнітну бурю на Новий рік

Викид заряджених частинок вже літає у космосі

Прогнозований викид корональної маси (СМЕ) так і не впав на нашу Землю. Однак вчені кажуть, що на світилі спалахнув плазмовий смерч та.продовжує рости пляма.

Як повідомляється на сайті Spaceweather, геліосейсмічні карти зворотного боку Сонця продовжують показувати велику приховану сонячну пляму. Виходячи з його поточного розташування, на початку наступного тижня активна область обернеться "обличчям" до Землі.

А от у четвер, 28 грудня, плазмовий смерч на Сонці розпався на частини й викинув обертову хмару гарячого газу в космос.

"На перший погляд, ця крихітна хмара може здатися несуттєвою. Однак на шляху з атмосфери Сонця вона викликала магнітні нестабільності, які перетворилися на великий CME. Але він не вдарить по Землі", — кажуть вчені.

Прогноз магнітних бур на Землі протягом 29 грудня-7 січня

Згідно з даними Meteoagent, останні дні цього місяця та перший тиждень наступного не принесуть на Землю будь-які геомагнітні коливання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на новорічну ніч.