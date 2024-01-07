К Земле мчит новая магнитная буря: названы последние опасные даты в январе

Интенсивность геомагнитного шторма будет средней

Январь стал одним из немногих месяцев за последнее время, в котором будет минимум магнитных бурь. Ближайшая и последняя в этом месяце ожидается в середине января.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. По данным экспертов, самая серьезная буря в этом месяце уже прошла.

Согласно прогнозу, следующая магнитная буря обрушится на Землю 14 и 15 января. Двухдневный геомагнитный шторм будет средней интенсивности (К-индекс 4).

Стоит добавить, что обычно К-индекс каждый месяц не превышает 5 баллов. Однако в январе был один день, когда была магнитная буря с К-индексом 6. Это произошло 5 января.

Для справки: магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Буря может сказываться на поведении животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в в январе 2024 пройдет большое количество зрелищных космических явлений. Уже указано время, в которое лучшего всего наблюдать на небе планеты.