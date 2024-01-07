До Землі мчить нова магнітна буря: названо останні небезпечні дати в січні

Інтенсивність геомагнітного шторму буде середньою

Січень став одним із небагатьох місяців за останній час, в якому буде мінімум магнітних бур. Найближча та остання цього місяця очікується в середині січня.

Про це повідомили на сайті Мeteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. За даними експертів, найсерйозніша буря цього місяця вже пройшла.

Згідно з прогнозом, наступна магнітна буря обрушиться на Землю 14 та 15 січня. Дводенний геомагнітний шторм буде середньої інтенсивності (К-індекс 4).

Варто додати, що зазвичай К-індекс щомісяця не перевищує 5 балів. Однак у січні був один день, коли була магнітна буря з К-індексом 6. Це сталося 5 січня.

Для довідки: магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Буря може позначатися поведінці тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2024 року пройде велика кількість видовищних космічних явищ. Вже вказано час, коли найкраще спостерігати на небі планети.