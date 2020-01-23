Впечатляет: Google представил самую подробную карту мозга мухи

Новости науки:Трехмерная модель отслеживает и показывает примерно 20 млн синапсов, соединяющих около 25 тыс. нейронов в мозгу.

Ученые из Google и исследовательского кампуса Janelia в Вирджинии (США) опубликовали самую большую и подробную карту нейронных связей мозга плодовой мухи.

Эта модель является важной в области коннектомики, где используют такого рода подробные методы визуализации.

Нейробиологи заявляют, что эта реконструкция, без сомнений, является техническим чудом. ученый из Ноттингемского университета Марк Хамфрис считает, что данная модель не просто картинка, но и ценный ресурс, который может быть использован другими учеными.

3D-карта, которую создали команда Google и FlyEM в Janelia, является результатом как автоматизированных методов, так и кропотливого человеческого труда.

Для создания карты мозг плодовой мухи был разделен на области толщиной до 20 микрон (треть ширины волоса человека). Затем эти кусочки визуализировали при помощи электронного микроскопа. Результат - данные, которые были получены, содержат около 50 трлн трехмерных пикселей, которые отслеживают путь каждой ячейки при помощи алгоритма.

Ученые отмечают, что даже несмотря на алгоритмическое мастерство Google, исследователям потребовалось два года и тысячи часов, что бы "вычитать" карту, проверяя маршрут каждого из 20 млн синапсов.