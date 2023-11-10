"єОселя" от государства работает слабо: девелопер объяснил, как оживить спрос на квартиры

Государственная программа пробуксовывает

Хотя госпрограмму приобретения жилья по льготной кредитной ставке "єОселя" продлят на 2024-й год, она не начала действовать в полную силу. И на то есть несколько причин, связанных как с девелоперами, так и с нехваткой средств.

Об этом "Телеграфу" сообщил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. По его словам, государственные механизмы, которые могли бы оживить спрос на квартиры в объектах на стадии строительства, остаются недостаточно эффективными. Та же программа "єОселя" дает лишь 2-3% от общего количества одобренных кредитов для сделок по покупке жилья на первичном рынке.

Эксперт объясняет это тем, что пока непонятен механизм использования сертификатов за разрушенное жилье в рамках программы "єВідновлення" на первичном рынке и неясно сколько граждан будут рассматривать возможность использования сертификатов в новостройках. Он напомнил, что по программе "єВідновлення" уже получено до 5 тыс. заявок, а число сформированных сертификатов — чуть более 200.

"Понимаем, что у девелоперов есть возможности стимулировать спрос по программе "єОселя". Однако это потребует от них изменений в механизмах приобретения жилья, а именно привлекать средства через фонды финансирования строительства, куплю-продажу имущественных прав на недостроенные квартиры или через облигации. Сейчас большинство девелоперов в объектах, строительство которых началось еще до февраля 2022 года, не готовы к таким нововведениям, работая по старым схемам продаж", — отметил специалист.

Изменить ситуацию, считает Владимир Семенцов, могли бы совместные программы кредитования между банками и девелоперами и падение процентов по ипотеке. Но до конца года появления таких программ ожидать точно не стоит.

По этой причине ждать изменений на рынке, считает собеседник "Телеграфа", не стоит. Так, роста спроса не будет, а имеющийся будет сосредоточен вокруг покупки жилья в домах с готовностью свыше 60%, а покупать будут квартиры площадью от 40 до 70 квадратных метров.

Также больше шансов на покупку имеют квартиры в тех домах, чьи застройщики продолжают строительные работы.

Ранее "Телеграф" подсчитал, сколько украинцам придется заплатить по кредиту, участвуя в программе "єОселя". Речь идет о суммах от 180 до 550 долларов ежемесячно.