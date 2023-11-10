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"єОселя" від держави працює слабо: девелопер пояснив, як пожвавити попит на квартири

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Житло по єОселя
Житло по єОселя. Фото Телеграф

Державна програма пробуксовує

Хоча держпрограму придбання житла за пільговою кредитною ставкою "єОселя" продовжать на 2024 рік, вона не почала діяти на повну силу. І на те є кілька причин, пов’язаних як із девелоперами, так і з нестачею коштів.

Про це "Телеграфу" повідомив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. За його словами, державні механізми, які могли б пожвавити попит на квартири в об’єктах на стадії будівництва, залишаються недостатньо ефективними. Та ж програма "єОселя" дає лише 2-3% від загальної кількості схвалених кредитів для угод з купівлі житла на первинному ринку.

Експерт пояснює це тим, що поки що незрозумілий механізм використання сертифікатів за зруйноване житло в рамках програми "ЄВідновлення" на первинному ринку і неясно скільки громадян розглядатимуть можливість використання сертифікатів у новобудовах. Він нагадав, що за програмою "ЄВідновлення" вже отримано до 5 тис. заявок, а кількість сформованих сертифікатів трохи більше ніж 200.

"Розуміємо, що девелопери мають можливості стимулювати попит за програмою "єОселя". Однак це вимагатиме від них змін у механізмах придбання житла, а саме залучати кошти через фонди фінансування будівництва, купівлю-продаж майнових прав на недобудовані квартири або через облігації. Зараз більшість девелоперів в об’єктах, будівництво яких розпочалося ще до лютого 2022 року, не готові до таких нововведень, працюючи за старими схемами продажу", — зазначив фахівець.

Змінити ситуацію, вважає Володимир Семенцов, могли б спільні програми кредитування між банками та девелоперами та падіння відсотків за іпотекою. Але до кінця року появи таких програм очікувати точно не варто.

З цієї причини чекати на зміни на ринку, вважає співрозмовник "Телеграфа", не варто. Так, зростання попиту не буде, а наявний буде зосереджений навколо купівлі житла в будинках котрі готові на понад 60%, а купуватимуть квартири площею від 40 до 70 квадратних метрів.

Також більше шансів на покупку мають квартири в тих будинках, забудовники яких продовжують будівельні роботи.

Раніше "Телеграф" підрахував, скільки українцям доведеться заплатити за кредитом, беручи участь у програмі "єОселя". Йдеться про суми від 180 до 550 доларів щомісяця.

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#Нерухомість #Кредит #Житло #єоселя