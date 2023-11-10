"єОселя" від держави працює слабо: девелопер пояснив, як пожвавити попит на квартири

Державна програма пробуксовує

Хоча держпрограму придбання житла за пільговою кредитною ставкою "єОселя" продовжать на 2024 рік, вона не почала діяти на повну силу. І на те є кілька причин, пов’язаних як із девелоперами, так і з нестачею коштів.

Про це "Телеграфу" повідомив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. За його словами, державні механізми, які могли б пожвавити попит на квартири в об’єктах на стадії будівництва, залишаються недостатньо ефективними. Та ж програма "єОселя" дає лише 2-3% від загальної кількості схвалених кредитів для угод з купівлі житла на первинному ринку.

Експерт пояснює це тим, що поки що незрозумілий механізм використання сертифікатів за зруйноване житло в рамках програми "ЄВідновлення" на первинному ринку і неясно скільки громадян розглядатимуть можливість використання сертифікатів у новобудовах. Він нагадав, що за програмою "ЄВідновлення" вже отримано до 5 тис. заявок, а кількість сформованих сертифікатів трохи більше ніж 200.

"Розуміємо, що девелопери мають можливості стимулювати попит за програмою "єОселя". Однак це вимагатиме від них змін у механізмах придбання житла, а саме залучати кошти через фонди фінансування будівництва, купівлю-продаж майнових прав на недобудовані квартири або через облігації. Зараз більшість девелоперів в об’єктах, будівництво яких розпочалося ще до лютого 2022 року, не готові до таких нововведень, працюючи за старими схемами продажу", — зазначив фахівець.

Змінити ситуацію, вважає Володимир Семенцов, могли б спільні програми кредитування між банками та девелоперами та падіння відсотків за іпотекою. Але до кінця року появи таких програм очікувати точно не варто.

З цієї причини чекати на зміни на ринку, вважає співрозмовник "Телеграфа", не варто. Так, зростання попиту не буде, а наявний буде зосереджений навколо купівлі житла в будинках котрі готові на понад 60%, а купуватимуть квартири площею від 40 до 70 квадратних метрів.

Також більше шансів на покупку мають квартири в тих будинках, забудовники яких продовжують будівельні роботи.

Раніше "Телеграф" підрахував, скільки українцям доведеться заплатити за кредитом, беручи участь у програмі "єОселя". Йдеться про суми від 180 до 550 доларів щомісяця.