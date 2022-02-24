Германия сказала, даст ли оружие Украине

В ФРГ решили обойтись санкциями

В Германии заявили, что не станут передавать оружие Украине, даже несмотря на начало полномасштабного вторжения России.

Как сообщает DW, об этом заявил глава Минэконмики страны Роберт Хабек.

"Мы не будем поставлять оружие", — сказал он.

Вместо этого он сообщил о введении жесткого пакета санкций против России, который будет принят ЕС и США. Среди них меры против промышленного и финансового секторов, кроме того он заявил, что эти санкции усложнят доступ к рынкам Евросоюза и Соединенных Штатов.

По словам Хабека ограничительные меры затронут и немецкую экономику. Впрочем, он отмечает, что это цена, которую им придется заплатить за мир.

Как сообщалось ранее, Германия уже остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", в качестве ответа за признание Росиией т.н. "ЛДНР". Таким образом, он более не сможет быть запущенным.

Напомним, санкции против России уже ввела Великобритания. В частности она остановила экспорт высокотехнологической продукции, а также ввела ограничения против банка "ВТБ" и компании "Аэрофлот".

В ЕС же ранее пообещали ударить "по стратегическим отраслям российской экономики" и заблокировать доступ к ключевым технологиям.