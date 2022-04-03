Генсек НАТО из-за трагедии в Буче выступил с призывом

Столтенберг назвал действия российских оккупантов "жестокостью"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Международный уголовный суд (МУС) расследовать гибель мирных украинцев в Буче.

Об этом передает CNN.

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Столтенберг назвал действия российских военнослужащих "жестокостью".

"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно и абсолютно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и гибнут. И это только подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться", — заявил Генсек НАТО.

Напомним, что в МУС в Гааге начал расследование военных преступлений россиян в Украине еще 3 марта 2022, а уже 7 марта в Международном уголовном суде состоялось первое слушание по делу о войне, которое начала россия.

Ранее сообщалось, что после того, как российские оккупанты покинули Киевскую область, в Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги.

В Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также "резню в Буче" осудил ряд других стран, в частности Израиль, Чехия, Германия..