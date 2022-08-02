Одна из европейских стран передумала давать Украине танки
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В Королевстве отметили, что танки не подлежат ремонту
Во вторник, 2 августа, на 160-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что испанские власти передумали передавать Украине танки Leopard 2A4.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает elmundo. Дело в том, что данные машины находятся в "абсолютно плачевном состоянии".
Министр отметила, что нельзя отправлять данные машины на войну, чтобы не подвергать опасности людей.
"Мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить, потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии. Мы не можем их передать, потому что это был бы риск для людей", — заявила Роблес.
Напомним, в середине июля в СМИ появилась информация, что Испания передаст Украине 10 боевых танков Leopard 2А4 и около двадцати бронетранспортеров M113, которые находятся на консервации в Сарагосе. При этом Украина должна была самостоятельно оплатить ремонт и модернизацию техники.
Напомним, в конце июля две европейские страны согласились поставить танки в Украину.