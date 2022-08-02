Война - день 160: россияне накапливают силы для наступления на Николаев и Кривой Рог

Оперативно о главном за 2 августа

На протяжении 160 дней украинские силы обороны ведут борьбу с российскими захватчиками, которые полномасштабно вторглись в страну 24 февраля. Продолжается накапливание сил обеими сторонами на южном фронте. По данным украинской стороны, для наступления на Николаев и Кривой Рог враг сосредоточил там порядка 30 БТГ. Также россияне продолжают обстреливать восточные и южные регионы Украины, особенно достается Харькову и Николаеву. Вместе с тем социлоги провели опрос среди украинцев касательно их отношения к россиянам, который показал, что зверства россиян похоронили идею "дружеских" отношений жителей двух стран. А тем временем США одобрили выделение нам нового пакета военной помощи размером в 550 млн долларов, в который войдут как артиллерийские снаряды для 155-мм гаубиц, так и ракеты для РСЗО HIMARS.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 1 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 США тем временем провели успешную контртеррористическую операцию и ликвидировали лидера "Алькаиды" аз-Завахири

00:00 Если Украина не устоит перед имперскими планами путина, Польше и странам Балтии грозит дальнейшее расширение сферы влияния россии в Центральной Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Что произошло 30 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье: "Война — день 157: ВСУ ведут успешные бои на Донбассе, россияне отвечают зверствами против пленных и гражданских".

С главными новостями за 31 июля можно ознакомиться в материале: "Война — день 158: новые удары по украинским городам, гибель известного бизнесмена и ЧП в Севастополе".

А информацию за 1 августа читайте в материале: "Война — день 159: оккупанты переключились на Бахмут, обострение в Косово".