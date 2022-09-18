Нового Короля высмеяли за нелепый внешний вид — шутка была на грани фола

Фото оказалось старым

Новый король Великобритании Карл III появился на публике в неровно застегнутом костюме, чем вызвал насмешки в сети.

В своем Твиттер бразильский боец UFC Паулу Коста отпустил едкую шутку относительно внешнего вида монарха Соединенного королевства.

"Первый день без мамы, посмотрите на его костюм", — написал он, прикрепив к сообщению фотографию Карла.

Впрочем, внимательные пользователи сети отметили, что на самом деле это фото было сделано во время визита тогда еще принца Чарльза в Нигерию еще в 2018 году.

Однако шутка понравилась далеко не всем, а некоторые подчеркнули, что новый король все же потерял свою мать.

Как сообщалось ранее, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II ее престол унаследовал принц Карл (Чарльз Филипп Артур Джордж) III. Совет престолонаследия официально провозгласил старшего сына Елизаветы II монархом в субботу, 10 сентября, в Лондоне.

Стоит отметить, что ходят слухи, будто королева перед смертью завещала передать корону принцу Уильяму после достижения Карлом 80-летнего возраста, однако похоже новый король это делать не собирается.