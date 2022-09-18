Нового Короля висміяли за безглуздий зовнішній вигляд — жарт був на межі фолу

Фото виявилося старим

Новий король Великобританії Карл III з’явився на публіці в нерівно застебнутому костюмі, чим викликав глузування в мережі.

У своєму Твіттері бразильський боєць UFC Паулу Коста відпустив їдкий жарт щодо зовнішнього вигляду монарха Сполученого королівства.

"Перший день без мами, подивіться на його костюм", — написав він, прикріпивши до повідомлення фотографію Карла.

Втім, уважні користувачі мережі зазначили, що насправді це фото було зроблено під час візиту тоді ще принца до Нігерії ще 2018 року.

Однак жарт сподобався далеко не всім, а деякі підкреслили, що новий король все ж таки втратив свою матір.

Як повідомлялося раніше, після смерті королеви Великобританії Єлизавети II її престол успадкував принц Карл (Чарльз Філіпп Артур Джордж) III. Рада престолонаступництва офіційно проголосила старшого сина Єлизавети II монархом у суботу, 10 вересня, у Лондоні.

Слід зазначити, що ходять чутки, ніби королева перед смертю заповіла передати корону принцові Вільяму після досягнення Карлом 80-річного віку, однак новий король це робити не збирається.