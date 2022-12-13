В Латвии ждут объяснений: скандал с российским телеканалом "Дождь" получил продолжение

"Дождь" намерен продолжить выкладывать контент в YouTube

В Латвии продолжается история со скандалом вокруг российского оппозиционного канала "Дождь". Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) ждет разъяснений от редакции насчет того, чем будут заниматься сотрудники редакции, которым были выданы рабочие визы.

Так, по заявлению главы УДГМ Майры Розе, которое она озвучила сайту Rus.LSM, телеканалу "Дождь" были выданы 13 виз с целью обеспечения вещания. Среди получателей — режиссеры, операторы и другие.

"Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз", — сообщила Розе.

Также она отметила, что аннуляция лицензии телеканала не означает, что его сотрудники, приехавшие в Латвию, должны немедленно лишиться виз. По информации Розе, "Дождь" намерен продолжить выкладывать контент в Youtube, и это тоже в определенном смысле создание передач.

"Поэтому мы написали этой компании, отправили вопрос о каждом человеке — пусть дадут объяснение, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли первоначальная цель получения визы", — добавила глава управления.

При этом, если Службой безопасности Латвии будет предоставлена информация, о том, что конкретный сотрудник угрожает госбезопасности, то его виза будет аннулирована немедленно. В общем случае решение должно быть принято, исходя из ответов руководства телеканала, которые ведомство надеется получить уже до 20 декабря.

Напомним, что, скандал вокруг телеканала "Дождь" развернулся после того, как в его эфире телеведущий заявил о помощи российским гражданам, которые подпали под мобилизацию.

Также мы сообщали о том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию телеканалу "Дождь". Его вещание должно было прекратиться 8 декабря.