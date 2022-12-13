У Латвії чекають пояснень: скандал із російським телеканалом "Дождь" отримав продовження

"Дощ" збирається продовжити викладати контент у Youtube

У Латвії продовжується історія зі скандалом навколо російського опозиційного каналу "Дождь". Управління у справах громадянства та міграції (УДГМ) чекає на роз’яснення від редакції щодо того, чим займатимуться співробітники редакції, яким були видані робочі візи.

Так, за заявою голови УДГМ Майри Розе, яку вона озвучила сайту Rus.LSM, телеканалу "Дождь" було видано 13 віз з метою забезпечення мовлення. Серед отримувачів – режисери, оператори та інші.

"Тому зараз, коли ліцензію анульовано, треба зрозуміти, чи збереглася мета видачі віз", — повідомила Розе.

Також вона зазначила, що ануляція ліцензії телеканалу не означає, що його співробітники, які приїхали до Латвії, повинні негайно втратити візи. За інформацією Розе "Дождь" збирається продовжити викладати контент у Youtube, і це теж у певному сенсі створення передач.

"Тому ми написали цій компанії, відправили питання про кожну людину — нехай дадуть пояснення, чим займатиметься людина, і чи зберігається початкова мета отримання візи", — додала глава управління.

При цьому, якщо Службою безпеки Латвії буде надано інформацію про те, що конкретний співробітник загрожує держбезпеці, його візу буде анульовано негайно. У загальному випадку рішення має бути ухвалене, виходячи із відповідей керівництва телеканалу, які відомство сподівається отримати вже до 20 грудня.

Нагадаємо, що скандал навколо телеканалу "Дождь" розгорнувся після того, як у його ефірі телеведучий заявив про допомогу російським громадянам, які підпали під мобілізацію.

Також ми повідомляли, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії вирішила анулювати ліцензію телеканалу "Дождь". Його мовлення мало припинитися 8 грудня.