Не проработал и полгода: против большого друга Украины начали расследование

Дело касается жены премьер-министра

Не прошло и полгода с момента вступления Риши Сунака в должность премьер-министра Великобритании, как в отношении него уже начали расследование. Оно касается его жены.

Как сообщает The Guardian, речь идет о расследовании возможного недекларирования им своих интересов.

"Парламентский комиссар по стандартам Дэниэл Гринберг начал расследование в отношении Сунака в связи с нарушением правил, требующих от депутатов декларировать свои интересы", — говорится в материале.

Комиссар Дэниэл Гринберг начал расследование в отношении премьер-министра в четверг на прошлой неделе, говорится в сообщении на сайте комиссара.

В публикации сказано только, что это относится к параграфу шесть обновленного кодекса поведения для депутатов, в котором говорится, что они "всегда должны быть открытыми и откровенными в заявлении о любой соответствующей заинтересованности в любом разбирательстве палаты или ее комитетов".

По данным источника, открытое расследование может относиться к супруге Сунака — Акште Мурти, которая имеет акции компании "Koru Kids". Заявляется, что она якобы извлечет выгоду от новой правительственной политики ухода за детьми.

На сайте правительства указывается, что "Koru Kids" является одним из шести агентств по уходу за детьми. Однако сам Сунак не упоминал о связях своей жены с компанией.

Напомним, ранее мы писали, что вторым международным визитом Зеленского с начала полномасштабного вторжения был визит в Великобританию, где он встретился с Риши Сунаком.

Также мы сообщали, что Сунак заговорил о переговорах Украины с россией.