Не пропрацював і півроку: проти великого друга України розпочали розслідування

Справа стосується дружини прем’єр-міністра

Не минуло й півроку з моменту вступу Ріші Сунака на посаду прем’єр-міністра Великої Британії, як щодо нього вже розпочали розслідування. Воно стосується його дружини.

Як повідомляє The Guardian, йдеться про розслідування можливого недекларування ним своїх інтересів.

"Парламентський комісар за стандартами Деніел Грінберг розпочав розслідування щодо Сунака у зв’язку з порушенням правил, які вимагають від депутатів декларувати свої інтереси", — йдеться у матеріалі.

Комісар Деніел Грінберг розпочав розслідування щодо прем’єр-міністра у четвер минулого тижня, йдеться у повідомленні на сайті комісара.

У публікації сказано лише те, що це стосується параграфу шість оновленого кодексу поведінки для депутатів, в якому йдеться, що вони "завжди мають бути відкритими та відвертими в заяві про будь-яку відповідну зацікавленість у будь-якому розгляді палати або її комітетів".

За даними джерела, відкрите розслідування може мати стосунок до дружини Сунака — Акшті Мурті, яка має акції компанії "Koru Kids". Заявляється, що вона нібито матиме вигоду від нової урядової політики догляду за дітьми.

На сайті уряду вказується, що "Koru Kids" є одним із шести агентств з догляду за дітьми. Проте сам Сунак не згадував про зв’язки своєї дружини із компанією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що другим міжнародним візитом Зеленського з початку повномасштабного вторгнення був візит до Великої Британії, де він зустрівся з Ріші Сунаком.

Також ми повідомляли, що Сунак заговорив про переговори України з Росією.