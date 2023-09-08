"Доказанный антисемитизм": у Макрона жестко прошлись по путину за его слова о Зеленском

Во Франции возмущены

Во Франции отреагировали на очередное скандальное заявление путина о Зеленском. Там назвали его слова "гнусными".

Так, по словам министра иностранных дел Франции Катрин Колонны антисемитские заявления российского диктатора о президенте Украины Владимире Зеленском являются "гнусными инсинуациями и гнусными высказываниями". В МИД также выразили возмущение.

"Доказанный антисемитизм: заявления российского президента 5 сентября об украинском президенте и об Украине возмутительны", — написала она в Twitter.

Напомним, что 5 сентября владимир путин заявил, что "западные кураторы" поставили во главе современной Украины этнического еврея с еврейскими корнями и происхождением, чтобы якобы прикрыть "античеловеческую сущность, которая положена в фундамент современного украинского государства".

На очередную выходку диктатора тогда незамедлительно отреагировали в Украине. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявления путина являются "оправданием его внутренней неадекватности".

Напомним, ранее мы писали о том, что в июне этого года владимир путин и вовсе назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа".