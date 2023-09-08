"Доведений антисемітизм": у Макрона жорстко пройшлися по путіну за його слова про Зеленського

У Франції обурені

У Франції відреагували на чергову скандальну заяву путіна про Зеленського. Там назвали його слова "мерзенними".

Так, за словами міністра закордонних справ Франції Катрін Колони, антисемітські заяви російського диктатора про президента України Володимира Зеленського є "мерзенними інсинуаціями та мерзенними висловлюваннями". У МЗС також висловили обурення.

"Доведений антисемітизм: заяви російського президента 5 вересня про українського президента та про Україну обурливі", — написала вона у Twitter.

Нагадаємо, що 5 вересня владимир путін заявив, що "західні куратори" поставили на чолі сучасної України етнічного єврея з єврейським корінням та походженням, щоб нібито прикрити "антилюдську сутність, яка покладена в фундамент сучасної української держави".

На черговий витівку диктатора тоді негайно відреагували в Україні. Наприклад, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що заяви путіна є "виправданням його внутрішньої неадекватності".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в червні цього року владимир путін взагалі назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".