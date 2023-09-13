Во Франции приостановили продажи одной из моделей iPhone: все дело в излучении

На решение проблемы у Apple есть две недели

В то время, как Apple презентовала новый iPhone 15, Франция приостановила продажи iPhone 12 из-за слишком высокого уровня электромагнитного излучения. Такое решение в стране было принято 12 сентября.

Об этом сообщает Национальное агентство по частотам Франции (ANFR). У компании Apple есть две недели, чтобы исправить ситуацию с помощью обновления программного обеспечения.

Ведомство установило, что удельный коэффициент поглощения (показатель, используемый для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека) у iPhone 12 составляет 5,7 Вт на 1 килограмм. При этом максимальный допустимый показатель составляет 4 Вт на 1 килограмм.

Apple дали две недели на решение проблемы. Если она не сможет снизить уровень электромагнитного излучения в своих устройствах, компании придется провести отзыв iPhone 12, проданных во Франции.

Для справки: Электромагнитное излучение возникает вследствие излучения энергии от любых источников электрических токов. Превышение допустимых норм может привести к неблагоприятным изменениям в организме человека. Люди не ощущают воздействия повышенного электромагнитного излучения, поэтому оно не воспринимается как опасное.

Как рассказывал "Телеграф", 12 сентября 2023 года состоялась презентация продуктов компании Apple под девизом Wonderlust ("В ожидании чуда"). Представлены, среди прочего, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra и iPhone 15.