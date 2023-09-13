У Франції призупинили продажі однієї з моделей iPhone: вся справа у випромінюванні

На вирішення проблеми Apple має два тижні

У той час, як Apple презентувала новий iPhone 15, Франція призупинила продаж iPhone 12 через занадто високий рівень електромагнітного випромінювання. Таке рішення у країні було ухвалено 12 вересня.

Про це повідомляє Національне агентство із частот Франції (ANFR). Apple має два тижні, щоб виправити ситуацію за допомогою оновлення програмного забезпечення.

Відомство встановило, що питомий коефіцієнт поглинання (показник, який використовується для вимірювання шкідливого впливу мобільних телефонів на людину) iPhone 12 становить 5,7 Вт на 1 кілограм. При цьому максимально допустимий показник складає 4 Вт на 1 кілограм.

Apple дали два тижні на вирішення проблеми. Якщо вона не зможе знизити рівень електромагнітного випромінювання у своїх пристроях, компанії доведеться провести відгук iPhone 12, проданих у Франції.

Для довідки: Електромагнітне випромінювання виникає внаслідок випромінювання енергії від будь-яких джерел електричних струмів. Перевищення допустимих норм може призвести до несприятливих змін у організмі людини. Люди не відчувають впливу підвищеного електромагнітного випромінювання, тому воно не сприймається як небезпечне.

Як розповідав "Телеграф", 12 вересня 2023 року відбулася презентація продуктів компанії Apple під девізом Wonderlust ("Чекаючи на диво"). Представлені, серед іншого, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra та iPhone 15.