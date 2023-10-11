"Идеальный для рф сценарий": эксперт оценил диверсию на газопроводе в ЕС, 6 главных выводов

По данному факту Национальное бюро расследований Финляндии начало досудебное расследование

Предварительное изучение ситуации с аварией на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море говорит о том, что именно россия стоит за этим. Из имеющих в настоящий момент данных уже можно сделать крайне четкие выводы.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. По его словам, с помощью коллег из Литвы и Финляндии он попытается сложить пазлы вокруг ситуации с газопроводом Balticconnector.

Газопровод Balticconnector – первый подводный газопровод, соединяющий газовые рынки Финляндии и Эстонии. Его стоимость составляла 250 млн евро, из которых помощь ЕС покрыла 75%. Строительство газопровода завершили в 2019 году.

"Может транспортировать 7,2 млн куб. м газа в сутки или 2,6 млрд куб. м. в год. Он проложен на дне Финского залива, имеет длину 77 км. Внутренний диаметр трубы 500 мм. Труба – стальная, с толщиной стенки 15,9 мм. Трубопровод защищен обетонированной оболочкой и слоем гальки толщиной в метр. Газопровод имеет реверсивное исполнение. Это позволяет транспортировать газ между Эстонией и Финляндией в обоих направлениях в зависимости от того, где не хватает газа, а где его избыток. Для примера, сжиженный природный газ, доставляемый танкером-метановозом в финский LNG-терминал Inkoo, регазифицируется там и затем транспортируется через Balticconnector в Эстонию", — объяснил он.

В ночь на 8 октября на газопроводе обнаружили падение давления. Вместе с тем был оборван подводный кабель связи Elisa. Затем 10 октября в ходе правительственной пресс-конференции в Хельсинки было заявлено, что и трубопровод и кабель были повреждены намерено.

По данному факту Национальное бюро расследований Финляндии начало досудебное расследование. Предварительное изучение ситуации уже показало, что повреждение трубы техногенно, что подтверждает версию об акте диверсии.

"Неофициально руководство Финляндии и командование Сил обороны Финляндии подозревают, что за повреждением стоит россия. Подозреваемый есть, но определить виновника бывает сложно. Во вторник официальные представители Финляндии и Эстонии отказались комментировать вопрос, кто или какая сторона стоит за диверсией: "Прежде чем делать выводы, мы сначала хотим тщательно исследовать этот вопрос. Именно так поступают западные конституционные государства", — подчеркнул Гончар.

Он также не исключает, что расследование может четко не указать на причастного к этому инциденту. Однако Гончар считает, что трубный саботаж отлично бы вписался в российский сценарий.

"Повреждение трубопровода наносит ограниченный экономический ущерб как Финляндии, так и Эстонии. Однако, совершенное является мощным инструментом в информационной войне. россия демонстрирует, что, несмотря на поражения на украинском фронте, она все еще способна действовать жестоко и эффективно во многих направлениях. Прежде всего, она показывает Финляндии и Эстонии, что НАТО не является эффективной защитой", — пишет автор поста.

Кроме того, норвежские сейсмологи зафиксировали толчки на морском дне Балтики именно в ночь на 8 октября. Сейсмические волны наблюдались у газопровода. Также норвежцы полагают, что это был "вероятный взрыв". Однако он был настолько мал, что его трудно было наблюдать из финских сейсмологических станций.

Руководитель польской Rochan Consulting Конрад Музыка указывает на российское гидрографическое судно "Сибиряков", которое было одним из кораблей ВМФ России, замеченных вблизи места взрыва газопровода "Северный поток" за несколько месяцев до диверсии на трубопроводе осенью 2022 года", — пишет Гончар.

В то же время премьер-министр Петтери Орпо и президент Саули Ниинистё пока не высказали свою позицию насчет того, причастна ли россия к аварии на газопроводе.

Подводя итоги по этому ситуации Михаил Гончар сделал шесть основных выводов, полагаясь на эту информацию, которая есть в настоящий момент.

"Почерк" диверсии – такой же, как и в случае с "Северными потоками". А нахождение разведывательного корабля Балтфлота вблизи зоны диверсии красноречиво говорит само за себя. Совместные усилия НАТО и ЕС по защите критической инфраструктуры оказались недостаточными. То есть, "инфраструктура противодействия" деструктивной подводной активности пока не эффективна. ЕС был достаточно инертен и вяло реагировал на агрессивные действия рф. Только подрыв трех из 4 нитей газопроводов "Северный поток" в наиболее нагруженном и насыщенном морским трафиком Балтийском море стимулировал ускорение появления обновленной Стратегии морской безопасности. Страна агрессор осуществила эту диверсию для зондажа реакции НАТО, ЕС, национальных компетентных органов, а также изучения их поведения и предпринимаемых мер. Атака в дополнение к событиям на Ближнем Востоке рассеивает внимание НАТО и Еврокомиссии, поскольку она состоялась в море, где доминируют Альянс и ЕС и дополнительно отвлекает внимание от войны россии против Украины. Этим инцидентом, по мнению Гончара, россия не ограничится и дальше может последовать Северное море и Северная Атлантика, а также Средиземное море. При определенных обстоятельствах и Черное море находится в части румынской газовой инфраструктуры на шельфе. НАТО следует отказаться от практики устранения публичной идентификации российского авторства диверсий во избежание эскалации. Это только дает подов стране-агрессору повторять подобные действия, а такая практика расценивается как проявление слабости со стороны Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление насчет инцидента с газопроводом. Он заверил, что Альянс даст "решительный ответ", если случай атаки подтвердится.