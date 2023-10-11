"Ідеальний для росії сценарій": експерт оцінив диверсію на газопроводі в ЄС, 6 основних висновків

За цим фактом Національне бюро розслідувань Фінляндії розпочало досудове розслідування.

Попереднє вивчення ситуації з аварією на газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією в Балтійському морі говорить про те, що саме росія стоїть за цим. З даних, що мають зараз, вже можна зробити вкрай чіткі висновки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар. За його словами, за допомогою колег із Литви та Фінляндії він спробує скласти пазли навколо ситуації з газопроводом Balticconnector.

Газопровід Balticconnector – перший підводний газопровід, що з’єднує газові ринки Фінляндії та Естонії. Його вартість становила 250 млн євро, з яких допомога ЄС покрила 75%. Будівництво газопроводу завершили у 2019 році.

"Може транспортувати 7,2 млн. куб. м газу на добу або 2,6 млрд. куб. м. на рік. Він прокладений на дні Фінської затоки, має довжину 77 км. Внутрішній діаметр труби 500 мм. Труба — сталева, з товщиною стінки 15,9 мм Трубопровід захищений бетонованою оболонкою та шаром гальки товщиною в метр Газопровід має реверсивне виконання, що дозволяє транспортувати газ між Естонією та Фінляндією в обох напрямках залежно від того, де не вистачає газу, а де його надлишок. зріджений природний газ, що доставляється танкером-метановозом до фінського LNG-терміналу Inkoo, регазифікується там і потім транспортується через Balticconnector до Естонії", — пояснив він.

У ніч проти 8 жовтня на газопроводі виявили падіння тиску. Водночас було обірвано підводний кабель зв’язку Elisa. Потім 10 жовтня в ході урядової пресконференції в Гельсінкі було заявлено, що і трубопровід і кабель були ушкоджені.

За цим фактом Національне бюро розслідувань Фінляндії розпочало досудове розслідування. Попереднє вивчення ситуації вже показало, що пошкодження труби є техногенним, що підтверджує версію про акт диверсії.

"Неофіційно керівництво Фінляндії та командування Сил оборони Фінляндії підозрюють, що за пошкодженням стоїть росія. Підозрюваний є, але визначити винуватця буває складно. У вівторок офіційні представники Фінляндії та Естонії відмовилися коментувати питання, хто чи яка сторона стоїть за диверсією: "Перш ніж робити висновки Ми спочатку хочемо ретельно досліджувати це питання. Саме так роблять західні конституційні держави", — наголосив Гончар.

Він також не виключає, що розслідування може чітко не вказати на причетний до цього інциденту. Однак Гончар вважає, що трубний саботаж чудово вписався б у російський сценарій.

"Ушкодження трубопроводу завдає обмежених економічних збитків як Фінляндії, так і Естонії. Проте, досконале є потужним інструментом в інформаційній війні. Росія демонструє, що, попри поразки на українському фронті, вона все ще здатна діяти жорстоко та ефективно в багатьох напрямках. Насамперед., вона показує Фінляндії та Естонії, що НАТО не є ефективним захистом", — пише автор поста.

Крім того, норвезькі сейсмологи зафіксували поштовхи на морському дні Балтики саме у ніч проти 8 жовтня. Сейсмічні хвилі спостерігалися біля газопроводу. Також норвежці вважають, що це був "імовірний вибух". Однак він був настільки малий, що його важко було спостерігати із фінських сейсмологічних станцій.

Керівник польської Rochan Consulting Конрад Музика вказує на російське гідрографічне судно "Сибіряків", яке було одним із кораблів ВМФ Росії, помічених поблизу місця вибуху газопроводу "Північний потік" за кілька місяців до диверсії на трубопроводі восени 2022 року", — пише Гончар.

Водночас прем’єр-міністр Петтері Орпо і президент Саулі Нііністьо поки не висловили свою позицію щодо того, чи причетна росія до аварії на газопроводі.

Підбиваючи підсумки щодо цієї ситуації Михайло Гончар зробив шість основних висновків, покладаючись на цю інформацію, яка є зараз.

"Почерк" диверсії — такий самий, як і у випадку з "Північними потоками". А знаходження розвідувального корабля Балтфлоту поблизу зони диверсії красномовно говорить саме за себе. Спільні зусилля НАТО та ЄС щодо захисту критичної інфраструктури виявилися недостатніми. Тобто "інфраструктура протидії" деструктивної підводної активності поки не ефективна. ЄС був досить інертний і мляво реагував на агресивні дії росії. Лише підрив трьох із 4 ниток газопроводів "Північний потік" у найбільш навантаженому та насиченому морським трафіком Балтійському морі стимулював прискорення появи оновленої Стратегії морської безпеки. Країна агресор здійснила цю диверсію для зондажу реакції НАТО, ЄС, національних компетентних органів, а також вивчення їх поведінки та заходів, що вживаються. Атака на додаток до подій на Близькому Сході розсіює увагу НАТО та Єврокомісії, оскільки вона відбулася у морі, де домінують Альянс та ЄС та додатково відволікає увагу від війни росії проти України. Цим інцидентом, на думку Гончара, росія не обмежиться і далі може наслідувати Північне море та Північна Атлантика, а також Середземне море. За певних обставин і Чорне море знаходиться у частині румунської газової інфраструктури на шельфі. НАТО слід відмовитися від практики усунення публічної ідентифікації російського авторства диверсій, щоб уникнути ескалації. Це лише дає подов країні-агресору повторювати подібні дії, а така практика розцінюється як вияв слабкості з боку Заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву щодо інциденту з газопроводом. Він запевнив, що Альянс дасть "рішучу відповідь", якщо нагода підтвердиться.