Ухудшение состояния Жириновского: медики дают неоднозначный прогноз

Российские врачи считают, что работать после выписки Жириновский пока не сможет

Лидер ЛДПР России Владимир Жириновский уже 10-й день находится в ковидном отделении московской клиники в связи с осложнениями от коронавируса. И хоть в партии заявляют, что политик вернется к работе уже в ближайшее время, медики сказали, что это невозможно и объяснили почему.

Российские врачи, которых цитирует местное СМИ URA.RU, говорят, что 75-летнему Жириновскому, который все еще в стабильно тяжелом состоянии, потребуется длительная реабилитация и сейчас ему будет не до работы.

Так, экс-глава Роспотребнадзора РФ и заслуженный врач Геннадий Онищенко призывает всех "отстать от старика", которому предстоит длительный восстановительный период. Медик также заявил, что Жириновский сам усугубил свое состояние тем, что якобы не вовремя обратился в больницу и затянул с лечением.

Еще один российский доктор медицинских наук — Павел Воробьев — считает, что здоровье Жириновского, как и любого другого пациента, после коронавируса может пошатнуться. Мол, уже после выздоровления могут появиться различные "болячки", о которых человек ранее и не догадывался. Важный фактор — это возраст, и старость здесь лишь отягощающий фактор. Напомним, что весной Жириновскому исполнится 76 лет.

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Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.