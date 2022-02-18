Погіршення стану Жириновського: медики дають неоднозначний прогноз

Російські лікарі вважають, що працювати після виписки Жириновський поки що не зможе

Лідер ЛДПР Росії Володимир Жириновський вже 10-й день перебуває у ковідному відділенні московської клініки через ускладнення від коронавірусу. І хоч у партії заявляють, що політик повернеться до роботи вже найближчим часом, медики сказали, що це неможливо та пояснили чому.

Російські лікарі, яких цитує місцеве ЗМІ URA.RU, кажуть, що 75-річному Жириновському, який все ще у стабільно тяжкому стані, буде потрібна тривала реабілітація і зараз йому буде не до роботи.

Так, екс-глава Росспоживнагляду РФ і заслужений лікар Геннадій Онищенко закликає всіх "відстати від старого", який потребує тривалого відновлювального періоду. Медик також заявив, що Жириновський сам погіршив свій стан тим, що нібито не вчасно звернувся до лікарні та затягнув із лікуванням.

Ще один російський доктор медичних наук — Павло Воробйов — вважає, що здоров’я Жириновського, як і будь-якого іншого пацієнта, після коронавірусу може похитнутися. Мовляв, вже після одужання можуть з’явитися різні "болячки", про які людина раніше не здогадувалася. Важливий фактор – це вік, і старість тут лише обтяжуючий фактор. Нагадаємо, що навесні Жириновському виповниться 76 років.

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Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.