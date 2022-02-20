"Живая мумия": в сети недоумевают из-за странного заявления о состоянии Жириновского

В сети подозревают, что российский депутат находится без сознания

Лидер ЛДПР России Владимир Жириновский уже не один день находится в московской клинике в связи с осложнениями от коронавируса. Сообщалось, что скандальному российскому депутату становилось хуже — он не узнавал своих соратников, родных. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

Теперь сообщается, что Жириновский не в курсе, что пишут о его состоянии СМИ. 75-летний депутат якобы недавно сам отдал поручения по телефону о работе фракции, и это на фоне новостей об операции мужчины, которая намечена на ближайшее время.

"Владимир Жириновский недавно по телефону передавал поручения о работе фракции и, увы, ничего не знает о том, что о нем пишут "анонимные источники", — сказал руководитель пресс-службы Александр Дюпин.

Россияне не слишком поверили, что Жириновский вообще находится в адекватном состоянии, или вообще в сознании. В комментариях предполагают, что лидер ЛДПР уже на том свете, так как, если бы с ним было все хорошо, он бы сам обратился к народу.

"В связи с этим можно сделать вывод какое это состояние…", "Живая мумия", "Откуда ему знать, он же в спячке", "Уже сдохла собачка похоже. Потыкайте ее палкой", "Было бы все в порядке, давно бы уже сам заявление сделал", "Видимо, Дюпин с потусторонним миром общается", — пишут россияне.

Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

Ранее российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.