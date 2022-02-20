"Жива мумія": в мережі дивуються через дивну заяву про стан Жириновського

У мережі підозрюють, що російський депутат непритомний

Лідер ЛДПР Росії Володимир Жириновський вже не один день перебуває у московській клініці у зв’язку з ускладненнями від коронавірусу. Повідомлялося, що скандальному російському депутату ставало гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

Тепер повідомляється, що Жириновський не в курсі, що пишуть про його стан ЗМІ. 75-річний депутат нібито нещодавно сам віддав доручення телефоном про роботу фракції, і це на тлі новин про операцію чоловіка, яка намічена найближчим часом.

"Володимир Жириновський нещодавно по телефону передавав доручення про роботу фракції та, на жаль, нічого не знає про те, що про нього пишуть "анонімні джерела", — сказав керівник пресслужби Олександр Дюпін.

Росіяни не надто повірили, що Жириновський взагалі перебуває в адекватному стані, чи взагалі у свідомості. У коментарях припускають, що лідер ЛДПР уже на тому світі, бо якби з ним було все добре, він би сам звернувся до народу.

"У зв’язку з цим можна зробити висновок який це стан…", "Жива мумія", "Звідки йому знати, він же в сплячці", "Вже здох собачка схоже. Потикайте її палицею", "Було б все в порядку, давно б вже сам заяву зробив", "Мабуть, Дюпін із потойбічним світом спілкується", — пишуть росіяни.

Нагадаємо, одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Раніше російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий коронавірусом, а в лікарню політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.