"Говорил об этом десятилетиями": ненавидящий Украину Жириновский ликует после новостей про Донбасс

В ЛДПР заявили о радости Жириновского после указа Путина

После признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых псевдореспублик "ЛДНР" стала известна реакция на это ярого противника Украины — главы ЛДПР Владимира Жириновского. Невзирая на то, что политик находится в тяжелом состоянии в больнице, признание украинских территорий "независимыми" он встретил с ликованием.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Он (Владимир Жириновский, — ред.) без преувеличения ликовал. Всё, что происходит — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями", — заявили в ЛДПР.

Накануне в сеть выложили видео, в котором Жириновский призывает украинцев "заткнуться и уважать Россию". И хоть запись не нова, на ней одиозный политик называет новую дату вторжения: оно якобы должно было состояться в 4:00 утра вторника, 22 февраля.

Естественно, данное заявление о "немирном 2022 годе", сделанное в очень экспрессивной форме, не могло не вызвать реакцию украинцев. Многие спрашивали, за что, собственно, уважать РФ, а также отпускали "черные" шутки в сторону больного коронавирусом политика.

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Напомним, Жириновский ранее высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела… нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.