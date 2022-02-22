"Говорив про це десятиліттями": Жириновський, що ненавидить Україну, тріумфує після новин про Донбас

У ЛДПР заявили про радість Жириновського після указу Путіна

Після визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих псевдореспублік "ЛДНР" стала відома реакція на це затятого противника України — голови ЛДПР Володимира Жириновського. Незважаючи на те, що політик перебуває у важкому стані в лікарні, визнання українських територій "незалежними" він зустрів із тріумфуванням.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на прес-службу партії.

"Він (Володимир Жириновський, — ред.) без перебільшення тріумфував. Все, що відбувається — це те, про що Володимир Жириновський говорив десятиліттями", — заявили в ЛДПР.

Напередодні у мережу виклали відео, в якому Жириновський закликає українців "заткнутися та поважати Росію". І хоч запис не новий, на ньому одіозний політик називає нову дату вторгнення: воно нібито мало відбутися о 4:00 ранку вівторка, 22 лютого.

Природно, ця заява про "немирний 2022 рік", зроблена в дуже експресивній формі, не могла не викликати реакцію українців. Багато хто питав, за що, власне, поважати РФ, а також відпускали "чорні" жарти у бік хворого на коронавірус політика.

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Нагадаємо, Жириновський раніше висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.