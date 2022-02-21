У Жириновського нове ускладнення коронавірусу: може знадобитися переливання крові
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Медики нібито змушені перевертати лідера ЛДПР двічі на день, щоб у нього не було пролежнів
Лідер ЛДПР Володимир Жириновський, який раніше анонсував вторгнення Росії в Україну на 22 лютого 2022 року, зробив новий тест на коронавірус, результат якого негативний. Проте росЗМІ пишуть, що у політика діагностували нові ускладнення.
За інформацією Telegram-каналу Mash, стан Жириновського, як і раніше, тяжкий: у нього вражено 50-75% легень. Крім того, у Жириновського виявили нові ускладнення, серед яких двосторонній отит і анемія.
"У Володимира Вольфовича також анемія середнього ступеня. Лікарі намагаються підняти рівень заліза препаратами, але, можливо, буде потрібно переливання крові", — повідомляє портал.
Також йдеться про те, що лікарі нібито перевертають лідера ЛДПР двічі на день – Жириновський лежить на протипролежневому матраці.
Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.
Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.
У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.
Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.
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