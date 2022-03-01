"Ваши 15 суток стоят того": отсидевший более 10 лет Ходорковский призвал россиян выходить на протесты против войны

Российский оппозиционер обратился к жителям россии с призывом недопущения мировой и ядерной войны

Украина уже шестой день борется с полномасштабными атаками российского агрессора. Видимо, после того, как путин пошел на ядерный шантаж, даже один депутат Госдумы потребовал срочно остановить войну против Украины.

Недавно группа российских оппозиционеров, ученых и общественные деятелей, объявила о создании Антивоенного комитета России. Об этом заявил бывший глава бывшей российской нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский, который отсидел в тюрьме 10 лет и два месяца за "налоговые преступления и мошенничество", а также "отмывание денег". Во вторник, 1 марта, Ходорковский призвал россиян не бояться отсидеть 15 суток за протесты против войны и режима Путина.

"Ваши 15 суток стоят того, чтобы не дать убить одного мирного человека? Если стоят, идите на улицы и посидите потом", — сказал Ходорковский.

Также на своей странице в Facebook он обратился к россиянам с призывом прекратить войну и не допустить войны мировой и ядерной.

"Может быть, в России еще не все поняли, что происходит. Но вы, — те, кто воюет в Украине, — видите это своими глазами. Вы видите, что напали на чужую страну. Вы видите, что вас заставляют убивать и русских, и украинцев во славу человека, сидящего в бункере.

Мы не исключаем, что завтра вам прикажут использовать тактическое ядерное оружие по Украинским городам. Остановитесь. Не выполняйте преступный приказ", — написал Ходорковский.

Напомним, что ранее западное издание The Economist написало, что лишь за одни сутки армии оккупанта было нанесено больше ущерба, чем за восемь лет войны в Сирии.

После начала российской агрессии россию частично отключили от международной системы SWIFT, под санкциями могут оказаться даже российские олигархи.