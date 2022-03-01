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"Ваші 15 діб варті того": Ходорковський, який відсидів більше 10 років, закликав росіян виходити на протести проти війни

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Михайло Ходорковський – російський опозиціонер Новина оновлена 01 березня 2022, 21:57
Михайло Ходорковський – російський опозиціонер

Російський опозиціонер звернувся до жителів Росії із закликом недопущення світової та ядерної війни

Україна вже шостий день бореться із повномасштабними атаками російського агресора. Мабуть, після того, як путін пішов на ядерний шантаж, навіть один депутат Держдуми вимагає терміново зупинити війну проти України.

Нещодавно група російських опозиціонерів, учених та громадських діячів оголосила про створення Антивоєнного комітету Росії. Про це заявив колишній глава колишньої російської нафтової компанії "ЮКОС" Михайло Ходорковський, який відсидів у в’язниці 10 років і два місяці за "податкові злочини та шахрайство", а також "відмивання грошей". У вівторок, 1 березня, Ходорковський закликав росіян не боятися відсидіти 15 діб за протести проти війни та режиму Путіна.

"Ваші 15 діб стоять того, щоб не дати убити одну мирну людину? Якщо стоять, йдіть на вулиці і посидіть потім", — сказав Ходорковський.

Також на своїй сторінці у Facebook він звернувся до росіян із закликом припинити війну та не допустити війни світової та ядерної.

"Можливо, в Росії ще не всі зрозуміли, що відбувається. Але ви, — ті, хто воює в Україні, — бачите це на власні очі. Ви бачите, що напали на чужу країну. Ви бачите, що вас змушують вбивати і росіян, і українців на славу людини, що сидить у бункері.

Ми не виключаємо, що завтра вам накажуть використовувати тактичну ядерну зброю по українських містах. Зупиніться. Не виконуйте злочинний наказ", — написав Ходорковський.

Нагадаємо, що раніше західне видання The Economist написало, що лише за одну добу армії окупанта було завдано більше збитків, ніж за вісім років війни у Сирії.

Після початку російської агресії росію частково відключили від міжнародної системи SWIFT, під санкціями можуть опинитися навіть російські олігархи.

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#Росія #Михайло Ходорковський
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