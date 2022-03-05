В россии к пропаганде привлекли смертельно больных детей (фото)

Больных раком детей вытроили буквой Z

Пока по всему миру проходят мирные акции в поддержку Украины, а украинцы выходят на митинги в своих городах, прогоняя российских захватчиков, в рф тоже начали проводиться флешмобы в поддержку политики диктатора путина и военной агрессии россии по отношению к нашей стране. В Казани на акцию поддержки рф вывели детей из хосписа.

Информацию об этом можно увидеть на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой, создавшей этот хоспис.

Во дворе медицинского учреждения собрали смертельно больных раком детей, их родителей и сотрудников больницы, и выстроили их в виде буквы Z. В одной руке каждый держал листовки с флагами "ЛНР", "ДНР", россии и Татарстана, а правую сжимали в кулак.

На сайте медучреждения отмечают, что медицинские сотрудники и пациенты Казанского хосписа устроили этот флешмоб "в поддержку российских военных, принимающих участие в спецоперации по защите Донбасса".

Ранее "Телеграф" писал, что российская сторона нарушила режим тишины и продолжила обстрелы Мариуполя и его окрестностей, то в целях безопасности мариупольцев было принято решение перенеси эвакуацию. Напомним, что о гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах.