Укр

В россии к пропаганде привлекли смертельно больных детей (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
354
Россияне вывели смертельно больных детей на митинг Новость обновлена 05 марта 2022, 15:04
Россияне вывели смертельно больных детей на митинг

Больных раком детей вытроили буквой Z

Пока по всему миру проходят мирные акции в поддержку Украины, а украинцы выходят на митинги в своих городах, прогоняя российских захватчиков, в рф тоже начали проводиться флешмобы в поддержку политики диктатора путина и военной агрессии россии по отношению к нашей стране. В Казани на акцию поддержки рф вывели детей из хосписа.

Информацию об этом можно увидеть на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой, создавшей этот хоспис.

Во дворе медицинского учреждения собрали смертельно больных раком детей, их родителей и сотрудников больницы, и выстроили их в виде буквы Z. В одной руке каждый держал листовки с флагами "ЛНР", "ДНР", россии и Татарстана, а правую сжимали в кулак.

На сайте медучреждения отмечают, что медицинские сотрудники и пациенты Казанского хосписа устроили этот флешмоб "в поддержку российских военных, принимающих участие в спецоперации по защите Донбасса".

Ранее "Телеграф" писал, что российская сторона нарушила режим тишины и продолжила обстрелы Мариуполя и его окрестностей, то в целях безопасности мариупольцев было принято решение перенеси эвакуацию. Напомним, что о гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах.

Теги:
#Митинг #Россия #Война
Подбитая российская техника
Украина
На Николаевщине украинские морпехи сбили 4 российских вертолета
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Подбитая российская техника
На Николаевщине украинские морпехи сбили 4 российских вертолета
Дата публикации
Категория
Мелитопольцы хотят вернуть себе украинские флаги
"Украина - вперед, вставай!" В Мелитополе устроили яркий митинг против оккупантов
Дата публикации
Категория
Одного пилота взяли в плен, второй погиб
Пилоты российского самолета, обстреливавшие Чернигов, бомбили Сирию (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Эрик Куронен из Сиэтла считает, что путина нужно срочно остановить
Если путина не остановить, он может напасть на Польшу или Финляндию, – американский доброволец
Дата публикации
Категория
Украина продолжает оказывать серьезное сопротивление оккупационным войскам
Война — день 10: НАТО не закрыло небо, над россией опускается занавес, а в Украину едет иностранный легион (обновляется)