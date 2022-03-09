Укр

"Что-то пошло не так": в поведении россиян заметили обнадеживающие перемены

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ikea приостановила работу в России Новость обновлена 09 марта 2022, 09:55
Ikea приостановила работу в России

Количество ограничений может заставить многих задуматься

На фоне финансового кризиса в россии начала меняться риторика и многие люди уже не с таким энтузиазмом относятся к идеям путина.

Видео с колоссальной очередью к банкомату опубликовал на Facebook Георгий Тука. Он отметил, что у пропагандистки Ольги Скабеевой исчез комсомольский задор, а "Соловей вже ледь шепоче…" имея в виду Владимира Соловьева.

В комментариях вспомнили недавно появившийся мем, основанный на лжи рф про Украину и якобы "спецоперацию". Пользователи пишут, что проводится специальная спасательная финансовая операция.

Шутки про российскую экономику
Шутки про российскую экономику

россия попала под санкции из-за вторжения в Украину, из рф уходят или прекращают поставки групп товаров многие компании, включая популярных производителей и продавцов одежды, мебели, продуктов.

К бойкоту рынка россии присоединились даже в общепите — сеть McDonald's закрывает рестораны. К ним также выстроились очереди с желающими вкусить напоследок их продукцию.

Как ранее писал "Телеграф", что россия оказывается практически за "железным занавесом" — в ней блокируют популярные социальные сети, для российских самолетов закрыли небо.

Теги:
#Россия #Дефолт #Очереди
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