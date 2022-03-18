В россии заблокируют YouTube: названо сроки

Россиян продолжают отключать от мировых сервисов.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о планах россии по закрытию доступа в YouTube для россиян.

Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к Роскомнадзору.

Сообщается, что сервис могут заблокировать в рф в ближайшее время. Существует даже возможность того, что ограничение доступа к сервису введут уже в пятницу. Добавим, что ранее YouTube "не трогали", потому что занимались блокировкой Instagram и других ресурсов.

"YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже сегодня. Решение ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда был заблокирован Instagram, из-за чего решение по YouTube могли отложить", — сообщили росСМИ.

Напомним, россия уже осталась без Facebook и Instagram. рф все дальше и дальше погружается под "железный занавес" из-за агрессивной политики кровавого диктатора владимира путина. К слову, на выступлении президента рф 18 марта произошел конфуз. После этого техника не выдержала и лживых заявлений представительницы мид россии Марии Захаровой.