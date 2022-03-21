Окружение Путина в панике, скоро будут серьезные новости - источник

Путин своими решениями всерьез настроил против себя российские элиты

Информация западных СМИ о том, что Владимир Путин меняет тактику в Украине и переходит к осаде городов, скорее всего, правда. Новости об этом и другие недавние события уже вызвали панику во властных кругах РФ.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ФСБ, выступающий против войны с Украиной.

По его словам, "в последние дни в действиях Путина появилось несколько особо тревожных вещей, которые могут похоронить всю Россию, причем в скором времени".

Во-первых, это готовность затягивать войну против Украины и наносить удары по мирным городам. "У нас — и в ФСБ, и в российском правительстве — еще была надежда, что скоро это все закончится. Взять Киев не получилось, сейчас будут переговоры, какую-то победу выторгуем, а дальше населению продадим через телек, мол, разбили всех "украинских нацистов". Но власть наша не останавливается, значит, и санкции никто не отменит", — пояснил собеседник издания.

"Это сейчас санкции вызывают только драки за сахар в магазинах. Пройдет максимум месяц, и начнутся голодные бунты. Подавлять их у режима сил не будет – часть Росгвардии брошена на украинский фронт. И тогда может быть так, что кровью будут залиты улицы российских городов, в том числе Москвы и Питера. И произойти это может очень скоро", — считает ФСБшник.

"Это реальный сценарий, и его будет сложно предотвратить", — заверил он, добавив, что даже в Кремле, в близком окружении Путина, из-за этого начинается паника.

Также, по словам полковника ФСБ, панику вызвало свежее заявление властей РФ о возможном разрыве отношений с США. "Вызывали американского посла, вручили ему ноту, говорят о полном разрыве отношений. Это что – ядерную войну готовят?" — спросил он.

По словам силовика, в окружении Путина всерьез боятся "сгореть в ядерном огне", и понимают, что "в бункерах спасутся далеко не все". Поэтому людьми из окружения президента РФ "принято решение поскорее отстранить его от власти".

Другие детали источник приводить отказался. "Ждите серьезных новостей в скором времени", — добавил он.