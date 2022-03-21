Оточення Путіна в паніці, скоро будуть серйозні новини - джерело

Путін своїми рішеннями всерйоз налаштував проти себе російські еліти

Інформація західних ЗМІ про те, що Володимир Путін змінює тактику в Україні та переходить до облоги міст, найімовірніше, правда. Новини про це та інші недавні події вже викликали паніку у владних колах РФ.

Про це "Телеграфу" розповів полковник ФСБ, який виступає проти війни з Україною.

За його словами, "останніми днями в діях Путіна з’явилося кілька особливо тривожних речей, які можуть поховати всю Росію, причому незабаром".

По-перше, це готовність затягувати війну проти України та завдавати ударів по мирним містам. "У нас — і у ФСБ, і в російському уряді — ще була надія, що скоро це все закінчиться. Взяти Київ не вийшло, зараз будуть переговори, якусь перемогу виторгуємо, а далі населенню продамо через телік, мовляв, розбили всіх "українських нацистів". Але влада наша не зупиняється, отже, і санкції ніхто не скасує", — пояснив співрозмовник видання.

"Це зараз санкції викликають лише бійки за цукор у магазинах. Пройде максимум місяць, і почнуться голодні бунти. Приборкувати їх у режиму сил не буде — частина Росгвардії кинута на український фронт. І тоді може бути так, що кров’ю будуть залиті вулиці російських міст, у тому числі Москви та Пітера. І відбутися це може дуже скоро", — вважає ФСБшник.

"Це реальний сценарій, і йому буде важко запобігти", — запевнив він, додавши, що навіть у Кремлі, у близькому оточенні Путіна, через це починається паніка.

Також, за словами полковника ФСБ, паніку викликала нова заява влади РФ про можливий розрив відносин із США. "Викликали американського посла, вручили йому ноту, говорять про повний розрив відносин. Це що – ядерну війну готують?" — спитав він.

За словами силовика, в оточенні Путіна всерйоз бояться "згоріти в ядерному вогні" і розуміють, що "в бункерах врятуються далеко не всі". Тому людьми з оточення президента РФ "ухвалено рішення якнайшвидше усунути його від влади".

Інші деталі джерело наводити відмовилося. "Чекайте серйозних новин незабаром", — додав співрозмовник.