Факт из россии: полки в супермаркетах начинают быстро пустеть (фото)

Уже сейчас полки многих российских магазинов пустуют.

В результате введения против рф экономических санкций за нападение на Украину у россиян возник дефицит некоторых продуктов питания, например таких, как соль и сахар. За последний люди стоят в огромных очередях и устраивают драки в супермаркетах.

В последние дни сахар вообще исчез с полок магазина. В дефиците также томатная паста, фасоль и компотная смесь.

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Блогер Александр Охрименко опубликовал в Facebook фото пустых полок в "Ашане", которые ему прислал друг из Смоленска.

"Сходил за покупками в "Ашан" — докладываю. Сахара по-прежнему нет вообще, продавцы разводят руками. Пустые полки с томатной пастой, компотной смесью и фасолью", — опубликовал блогер сообщение друга.

В россии дефицит сахара и других товаров

Полки в магазинах пустые

Кроме сахара, исчезли также консервы

Отметим, как ранее писал "Телеграф", в связи с дефицитом сахара в рф, сеть магазинов Метро решила ввести возрастное ограничение на его покупку.

В сети нынешнюю ситуацию в россии начинают сравнить с дефицитом времен СССР.

В кремле пытаются утихомирить начавшуюся панику, убеждая, что людям совершенно незачем запасаться продуктами первой необходимости. Хотя, разумеется, экономическая ситуация в стране-агрессоре благодаря множеству санкций оставляет желать лучшего.